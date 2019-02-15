В Москве дважды за ночь стреляли в людей. По городу объявлен план «Перехват»

В ночь с 14 на 15 февраля в Москве произошли два инцидента со стрельбой. Вначале случилась массовая драка в ресторане, в результате которой прогремели порядка 50 выстрелов. А позже на юго-востоке Москвы неизвестные расстреляли 45-летнего мужчину у подъезда жилого дома. Проверяется связь обоих эпизодов, пишет Life.ru.