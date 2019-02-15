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Происшествия

В Москве дважды за ночь стреляли в людей. По городу объявлен план «Перехват»

В ночь с 14 на 15 февраля в Москве произошли два инцидента со стрельбой. Вначале случилась массовая драка в ресторане, в результате которой прогремели порядка 50 выстрелов. А позже на юго-востоке Москвы неизвестные расстреляли 45-летнего мужчину у подъезда жилого дома. Проверяется связь обоих эпизодов, пишет Life.ru.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
22.мвд.рф

По факту расстрела человека у подъезда объявлен план «Перехват», разыскивают черный BMW X6. Территория места происшествия оцеплена, на месте работают следователи.

Массовая драка в ресторане

Около 100 человек участвовали в драке в ресторане «Неолит» на 1-й Курьяновской улице в Москве.

В заведение ворвалась группа мужчин. Они заставили всех посетителей выйти на улицу, где и началась перестрелка. Раздалось примерно 50 выстрелов. Пострадали порядка 10 человек.

Сотрудники ресторана рассказали, что это было спланированное нападение на владельца заведения Яшара Алиева. В этот вечер там планировалось крупное мероприятие.

Задержаны десять человек.

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