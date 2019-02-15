В Москве дважды за ночь стреляли в людей. По городу объявлен план «Перехват»

По факту расстрела человека у подъезда объявлен план «Перехват», разыскивают черный BMW X6. Территория места происшествия оцеплена, на месте работают следователи.
Массовая драка в ресторане
Около 100 человек участвовали в драке в ресторане «Неолит» на 1-й Курьяновской улице в Москве.
В заведение ворвалась группа мужчин. Они заставили всех посетителей выйти на улицу, где и началась перестрелка. Раздалось примерно 50 выстрелов. Пострадали порядка 10 человек.
Сотрудники ресторана рассказали, что это было спланированное нападение на владельца заведения Яшара Алиева. В этот вечер там планировалось крупное мероприятие.
Задержаны десять человек.