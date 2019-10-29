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Происшествия

В Москве на объекте службы внешней разведки погиб мальчик

В штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) в Москве погиб 8-летний мальчик, пишет Baza.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Трагедия произошла вечером 27 октября в центральном бюро СВР. Сообщается, что ребенок скатился с горки в бассейн, нырнул под воду, и его внезапно затянуло в сливную трубу.

По данным канала, в ходе профилактических работ сотрудники забыли закрыть отверстие решеткой. В момент ЧП ни спасателей, ни дежурных рядом не оказалось. Мальчика принялись извлекать мужчины, которые стали очевидцами произошедшего.

Однако течение было настолько сильным, что ребенка на протяжении длительного времени не удавалось достать из-под воды. За все это время никто из работников даже не отключил систему очистки бассейна, уточняет канал, пишет «МК».

Мальчика отнесли в кабинет дежурного врача, который провел реанимационные мероприятия — искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). А из-за мер безопасности на режимном объекте карету скорой помощи внутрь пропускали очень долго и с задержками. В результате ребенок скончался.

Напомним, в ноябре 2017 года на объекте Службы внешней разведки произошел пожар. Погибли три человека.

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