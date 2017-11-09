При пожаре на объекте Службы внешней разведки погибли три человека

Спасены семь человек. Площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.

Пока представители СВР и МЧС официально не комментировали сообщения о произошедшем.

Ранее сообщалось, что при инциденте пострадавших и погибших нет, пишет polit.ru.

По сообщению московских спасателей, пожар произошел в коллекторе. Пожар в одном из зданий службы внешней разведки произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности во время ремонтных работ в кабельном коллекторе, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Пожару был присвоен второй ранг сложности.