При пожаре на объекте Службы внешней разведки погибли три человека

8 ноября при пожаре на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в районе Ясенево (Москва) погибли три человека, сообщает РИА Новости.
Спасены семь человек. Площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.
Пока представители СВР и МЧС официально не комментировали сообщения о произошедшем.
Ранее сообщалось, что при инциденте пострадавших и погибших нет, пишет polit.ru.
По сообщению московских спасателей, пожар произошел в коллекторе. Пожар в одном из зданий службы внешней разведки произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности во время ремонтных работ в кабельном коллекторе, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Пожару был присвоен второй ранг сложности.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.