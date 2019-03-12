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13 марта
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Происшествия

В Москве на перемене подрались школьный психолог и первоклассник

12 марта в одной из школ Москвы произошла драка между первоклассником и штатным психологом учебного заведения, сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства, сотрудник школы избила ребенка на перемене в школе на улице Корнейчука на северо-востоке столицы.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Мать мальчика написала заявление в полицию. Женщина сообщила, что ребенок поругался с одноклассниками, а психолог якобы оттащила ребенка из коридора в класс, чтобы успокоить. По данным «Интерфакса», у школьника отмечены поверхностные травмы головы, ссадина и кровоподтеки.

Также в полицию поступило сообщение, что психолог обратилась в больницу, где ей диагностировали множественные ушибы рук, нанесенные агрессивным первоклассником.

Правоохранители проводят проверку случившегося.

Напомним, что ранее стало известно о стычке повара школьной столовой с восьмиклассницей в одной из сельских школ Новосибирской области.

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