В Москве на перемене подрались школьный психолог и первоклассник

Мать мальчика написала заявление в полицию. Женщина сообщила, что ребенок поругался с одноклассниками, а психолог якобы оттащила ребенка из коридора в класс, чтобы успокоить. По данным «Интерфакса», у школьника отмечены поверхностные травмы головы, ссадина и кровоподтеки.
Также в полицию поступило сообщение, что психолог обратилась в больницу, где ей диагностировали множественные ушибы рук, нанесенные агрессивным первоклассником.
Правоохранители проводят проверку случившегося.
Напомним, что ранее стало известно о стычке повара школьной столовой с восьмиклассницей в одной из сельских школ Новосибирской области.