В Москве на женщину упало дерево. По этому факту завели уголовное дело

По данным SHOT 38-летняя женщина выгуливала свою собаку, когда на нее упало дерево. Пес успел убежать.
Пострадавшая получила переломы позвоночника, костей лица и ребер, а также у нее пробито легкое. В больнице 10 дней боролись за жизнь женщины. К счастью, ее удалось спасти. Она уже год восстанавливается со спицами в позвоночнике.
Уголовное дело возбуждено по статье: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью". Предусмотренное по ней наказание - шесть лет колонии. Ландшафтный дизайнер участка находится под подпиской о невыезде.