14 октября
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Происшествия

В Москве на женщину упало дерево. По этому факту завели уголовное дело

В Даниловском районе столицы на женщину обрушилось дерево. Пострадавшая получила жуткие переломы и десять дней провела в реанимации.

На женщину упало дерево.
На женщину упало дерево.
SHOT.

По данным SHOT 38-летняя женщина выгуливала свою собаку, когда на нее упало дерево. Пес успел убежать.

Пострадавшая получила переломы позвоночника, костей лица и ребер, а также у нее пробито легкое. В больнице 10 дней боролись за жизнь женщины. К счастью, ее удалось спасти. Она уже год восстанавливается со спицами в позвоночнике.

Уголовное дело возбуждено по статье: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью". Предусмотренное по ней наказание - шесть лет колонии. Ландшафтный дизайнер участка находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Барнауле упавший тополь убил женщину.

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