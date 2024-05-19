В Москве нашли мертвой 13-летнюю девочку, которая пропала после прогулки в лесопарке

В Измайловском лесопарке Москвы обнаружено тело 13-летней школьницы, которая пропала в пятницу, 17 мая. По предварительной информации, на теле подростка не обнаружено следов насильственной смерти, сообщает SHOT.

Тело девочки было обнаружено в заболоченной местности. Его удалось найти не сразу, несмотря на использование дронов. У ее подруги, которую нашли в день пропажи школьницы, диагностировали отравление галлюциногенами.

Столичная прокуратура взяла под контроль ход расследования этого дела. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура также координирует работу правоохранительных органов и следит за установлением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что забил до смерти солистку российской группы ее партнер.

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