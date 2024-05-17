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Происшествия

Забил до смерти солистку российской группы ее партнер

Солистку российской группы Una Анастасию Котову забил до смерти ее партнер, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Выпивший мужчина бросился на девушку и начал бить. От полученных травм Котова скончалась на месте.

Это произошло в квартире, где они проживали.

Артем сам позвонил в 112, плакал в трубку. Его задержали и возбудили уголовное дело, указывает Газета.Ru.

О причине конфликта пока неизвестно.

Ранее умерла жена депутата, обвинявшая мужа в избиении. В феврале 42-летняя женщина обвинила своего супруга в избиении. Она утверждала, что муж вернулся с СВО и жестоко ее избил. Мужчина был недоволен тем, что жена со сломанной рукой почти не занимается работой по дому.

Анастасия написала на мужа заявление в полицию, но позже забрала его.

В последние месяцы женщина мучалась от боли из-за сломанного плеча, принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки.

Причина ее смерти еще неизвестна.

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