В Москве обезглавили выпускника Алтайского медицинского университета

Одним из погибших оказался иностранный выпускник Алтайского государственного медицинского университета.
Тело 56-летнего Доржо Аюшеева нашли в квартире. Мужчина несколько дней не появлялся на работе.
Отмечается, что незадолго до происшествия он взял отпуск и хотел навестить родственников. К сожалению, они так и не дождались его.
Нашла Доржо его племянница, когда забеспокоилась, что он слишком долго едет и не отвечает на звонки.
Доржо-Цырен Аюшеев закончил Алтайский государственный медицинский университет в Барнауле. После первого курса взял академ и пошел служить в армию, а когда вернулся - восстановился и успешно получил диплом.
После этого его пригласили на работу в Москву. Там он работал врачом - травматологом. В основном он брался за самые безнадежные случаи, например перелом шейки бедра.