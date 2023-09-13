13 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Москве обезглавили выпускника Алтайского медицинского университета

Тела мужчин нашли в разных местах, но следователи не отрицают, что жертвы могут быть связаны между собой, передает КП.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
VistaCreate

Одним из погибших оказался иностранный выпускник Алтайского государственного медицинского университета.

Тело 56-летнего Доржо Аюшеева нашли в квартире. Мужчина несколько дней не появлялся на работе.

Отмечается, что незадолго до происшествия он взял отпуск и хотел навестить родственников. К сожалению, они так и не дождались его.

Нашла Доржо его племянница, когда забеспокоилась, что он слишком долго едет и не отвечает на звонки.

Доржо-Цырен Аюшеев закончил Алтайский государственный медицинский университет в Барнауле. После первого курса взял академ и пошел служить в армию, а когда вернулся - восстановился и успешно получил диплом.

После этого его пригласили на работу в Москву. Там он работал врачом - травматологом. В основном он брался за самые безнадежные случаи, например перелом шейки бедра.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость