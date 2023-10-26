В Москве полицейский подбросил наркотики и требовал полмиллиона у жильца

Как подозревает следствие, это не первый раз, когда сотрудник полиции промышляет подобным.

По данным Baza, случилось это 21 октября, в квартиру на ул. Липецкой позвонил оперуполномоченный, предоставил удостоверение и объяснил, что помещение ему необходимо осмотреть. Полицейский объяснил, что ему поступила информация о хранении наркотиков по этому адресу.

Мужчина осмотрел квартиру и неожиданно показал руку с тремя свертками, содержимое которых неизвестно.

Правоохранитель предложил потерпевшему решить проблему, на выбор либо 15 лет колонии, либо 500 тыс. рублей наличными на месте.

Напуганный жилец начал звонить друзьям, занимая деньги. Ему пришлось позвонить хозяину квартиры, тот согласился помочь.

Сам оперуполномоченный не знал, что арендодатель квартиры раньше работал в СК. Его встревожил напуганный жилец и он вызвал коллег сотрудника по адресу. В это время полицейский и жилец были в машине, ожидали арендодателя.

Сотрудники патрульно-постовой службы перегородили злоумышленники дорогу, заметив автомобиль без номеров.

Преступника задержали, он признался, что наркотики были его. Он купил их, чтобы вымогать деньги. Успел выбросить их рядом с домом, так сказать, замел следы.

Но патрульные оценили содержимое свертков - 3 гр. марихуаны.

На преступника заведи уголовное дело по двум статьям, а сам он вину отрицать не стал.

Как сообщает пресс-служба московской полиции, правоохранителя уволят с должности и он понесет наказание в установленном законом порядке.

Ранее в Нижнем Новгороде полицейский обвинялся в посредничестве взятки.