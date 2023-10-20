21 октября
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Жизнь

Шесть продуктов Apple за отмазку от налоговой. В Нижнем Новгороде подозревают полицейского в посредничестве взятки

В Нижнем Новгороде полицейский принимал взятки не деньгами, а продукцией Apple, мужчина запросил три iPhone 14 Pro Max и трое часов Apple Watch Ultra.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

Baza рассказала, что в марте 2023 года местный предприниматель обратился к знакомому сотруднику полиции. Этому послужила грядущая проверка налоговой службы. Мужчина попросил сотрудника полиции "отложить" ее.

Полицейский узнал все детали и озвучил бизнесмену сумму полмиллиона рублей. Но заинтересованных людей деньги не интересовали.

Три iPhone 14 Pro Max и четверо часов Apple Watch Ultra, именно столько необходимо было предпринимателю, чтобы перенести налоговую проверку.

Как уточняет следствие, предприниматель выполнил условие и в мае 2023 года предоставил гаджеты майору. Но от встречи с налоговой службой это его не спасет, ведь о их делах с полицейским узнали следователи.

В ближайшее время сотрудника правоохранительных органов ожидает уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.

Ранее в Барнауле подозревают предпринимателя в совершении мошенничества.

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