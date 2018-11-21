В Москве за взятку задержаны два следователя по особо важным делам

Следователи по особо важным делам задержаны с поличным в ходе совместной спецоперации с ФСБ в Москве.
Дубинский и Тринев участвовали в масштабном расследовании махинаций в банке «Российский кредит», уточняет «Коммерсантъ». По данным источника, они могли получить взятку, чтобы снять арест с имущества, наложенного в ходе расследования дела, пишет polit.ru.
Ранее сообщалось, что начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий и экс-полицейский Евгений Гречишкин арестованы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.