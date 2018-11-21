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В Москве за взятку задержаны два следователя по особо важным делам

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников своего главного управления Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Их подозревают в получении взятки в размере 5 млн рублей. Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

Следователи по особо важным делам задержаны с поличным в ходе совместной спецоперации с ФСБ в Москве.

Дубинский и Тринев участвовали в масштабном расследовании махинаций в банке «Российский кредит», уточняет «Коммерсантъ». По данным источника, они могли получить взятку, чтобы снять арест с имущества, наложенного в ходе расследования дела, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий и экс-полицейский Евгений Гречишкин арестованы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

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