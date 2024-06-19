В Москве задержали мужчину, который задул свечи в храме и оттолкнул прихожанку

Мужчину задержали возле дома. Подозреваемым оказался 20-летний гражданин Таджикистана Аскар Бутаев.
Парня доставили в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ч.4 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).
Следствие считает, что мужчина затушил свечи с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих. В скором времени суд изберет ему меру пресечения.
Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы предложил дать регионам право на запрет ношения никаба.
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