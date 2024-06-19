В Москве задержали мужчину, который задул свечи в храме и оттолкнул прихожанку

Мужчина зашел в храм 18 июня, затушил все свечи после чего оттолкнул одну из прихожанок и ушел, сообщает Baza.

Мужчину задержали возле дома. Подозреваемым оказался 20-летний гражданин Таджикистана Аскар Бутаев.

Парня доставили в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ч.4 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Следствие считает, что мужчина затушил свечи с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих. В скором времени суд изберет ему меру пресечения.

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