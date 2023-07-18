В квартире москвичей, когда те пошли утром на кухню, из-за крышки газовой плиты стремительно выскочило гибкое змеиное тело с маленькой головкой и разделенным языком.
"Показалось спросонья", - решили жильцы.
За плитой на кухне притаилась ярко-оранжевая змея. По информации Telegram-канала BAZA, скорее всего, это домашнее пресмыкающееся, которое сбежало из террариума и проникло в соседскую кухню через вентиляционную шахту, где спряталось за плитой.
Москвичи немедленно вызвали спасателей, которые успешно уловили пресмыкающееся. По фотографиям можно определить, что это оранжевая змея с белыми полосами на голове, известная как маисовый полоз.
Обычно этот вид змей обитает в Северной и Центральной Америке. Важно отметить, что маисовый полоз не является ядовитым, хотя контакт с ним может быть нежелательным. Интересно, что таких змей часто содержат в домашних террариумах, пишет Царьград.
Ранее змея укусила ребенка в Барнауле.