Утро 18 июля в квартире на третьем этаже, расположенной на улице Гиляровского в Москве, оказалось далеко не радостным.

В квартире москвичей, когда те пошли утром на кухню, из-за крышки газовой плиты стремительно выскочило гибкое змеиное тело с маленькой головкой и разделенным языком.

"Показалось спросонья", - решили жильцы.

За плитой на кухне притаилась ярко-оранжевая змея. По информации Telegram-канала BAZA, скорее всего, это домашнее пресмыкающееся, которое сбежало из террариума и проникло в соседскую кухню через вентиляционную шахту, где спряталось за плитой.

Москвичи немедленно вызвали спасателей, которые успешно уловили пресмыкающееся. По фотографиям можно определить, что это оранжевая змея с белыми полосами на голове, известная как маисовый полоз.

Обычно этот вид змей обитает в Северной и Центральной Америке. Важно отметить, что маисовый полоз не является ядовитым, хотя контакт с ним может быть нежелательным. Интересно, что таких змей часто содержат в домашних террариумах, пишет Царьград.

Ранее змея укусила ребенка в Барнауле.