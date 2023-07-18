19 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В москвской квартире жильцы обнаружили желтую змею

Утро 18 июля в квартире на третьем этаже, расположенной на улице Гиляровского в Москве, оказалось далеко не радостным.

Змея.
Змея.
Телеграм-канал BAZA

В квартире москвичей, когда те пошли утром на кухню, из-за крышки газовой плиты стремительно выскочило гибкое змеиное тело с маленькой головкой и разделенным языком.

"Показалось спросонья", - решили жильцы.

За плитой на кухне притаилась ярко-оранжевая змея. По информации Telegram-канала BAZA, скорее всего, это домашнее пресмыкающееся, которое сбежало из террариума и проникло в соседскую кухню через вентиляционную шахту, где спряталось за плитой.

Москвичи немедленно вызвали спасателей, которые успешно уловили пресмыкающееся. По фотографиям можно определить, что это оранжевая змея с белыми полосами на голове, известная как маисовый полоз.

Обычно этот вид змей обитает в Северной и Центральной Америке. Важно отметить, что маисовый полоз не является ядовитым, хотя контакт с ним может быть нежелательным. Интересно, что таких змей часто содержат в домашних террариумах, пишет Царьград.

Ранее змея укусила ребенка в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость