Экзотическая змея притаилась в столичной квартире

Крысиного полоза обнаружил россиянин в своей квартире.

Инцидент случился в Москве, полоз относится к экзотам, не ядовит.

И змея, и мужчина испытали шок при виде друг друга. Полоз некоторое врем находился в стрессовых для него условиях условиях — переохлаждение, отсутствие корма. Эксперты обнаружили на теле полоза травмы, а также повреждения внутренних органов, пишет «Мослента».

Сейчас здоровьем змеи занимаются специалисты центра реабилитации.

Ранее гигантскую жабу размером с футбольный мяч поймали в парке.

Прикинулась змеей

Между тем огромная африканская жаба стала прикидываться ядовитой гадюкой.

Выводы были сделаны на основе 10-летней работы по изучению африканских жаб — как в музейных коллекциях, так и в природе.

Авторы исследования отмечают треугольную форму тела жабы — она соответствует форме головы гадюки. Окраска жабы также напоминает ядовитую змею.

Но самое главное — при опасности жаба издает характерное протяжное шипение, похожее на звуки, издаваемые потревоженной гадюкой.