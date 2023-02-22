Экзотическая змея притаилась в столичной квартире

Инцидент случился в Москве, полоз относится к экзотам, не ядовит.
И змея, и мужчина испытали шок при виде друг друга. Полоз некоторое врем находился в стрессовых для него условиях условиях — переохлаждение, отсутствие корма. Эксперты обнаружили на теле полоза травмы, а также повреждения внутренних органов, пишет «Мослента».
Сейчас здоровьем змеи занимаются специалисты центра реабилитации.
Ранее гигантскую жабу размером с футбольный мяч поймали в парке.
Прикинулась змеей
Между тем огромная африканская жаба стала прикидываться ядовитой гадюкой.
Выводы были сделаны на основе 10-летней работы по изучению африканских жаб — как в музейных коллекциях, так и в природе.
Авторы исследования отмечают треугольную форму тела жабы — она соответствует форме головы гадюки. Окраска жабы также напоминает ядовитую змею.
Но самое главное — при опасности жаба издает характерное протяжное шипение, похожее на звуки, издаваемые потревоженной гадюкой.