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22 января
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Происшествия
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В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3, два члена экипажа погибли

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны. Два члена экипажа погибли, двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Трасса, метель.
Трасса, метель.
vk.com/barneos22

Крушение произошло на военном аэродроме поселка Высокий. По информации Минобороны, во время планового полета самолет попал в снежный заряд — сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра. Бомбардировщик совершил жесткую посадку и разрушился.

В ведомстве отметили, что самолет был без боекомплекта.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец. Он предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Это самый массовый бомбардировщик дальней авиации.

18 января в районе Японского моря потерпели крушение бомбардировщики новейшего поколения Су-34. Два самолета столкнулись в воздухе около 8:07 мск. Четверо летчиков катапультировались.

В ходе поисковой операции спасли штурмана, еще два пилота найдены погибшими.

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