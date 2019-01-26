В МВД опровергли информацию о задержании в Магнитогорске жителя Киргизии, причастного к взрыву дома

После того, как в сети распространилась информации, что в Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, подозреваемого в теракте по подрыву дома в городе 31 декабря 2018 года, в МВД выступили с разъяснением, за что был на самом деле задержан иностранец. Об этом пишет РИА Новости.