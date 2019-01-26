В МВД опровергли информацию о задержании в Магнитогорске жителя Киргизии, причастного к взрыву дома

Ирина Волк,
официальный представитель МВД России:
Опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года, не соответствует действительности.
По словам Волк, гражданина Киргизии Зайнабидинова задержали в Магнитогорске 16 января, он был в международном розыске по инициативе своей страны «за участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года».
Пока не будет решено, стоит ли его экстрадировать, задержанный содержится под стражей.
25 января киргизская служба «Радио Свободы» передавала, что 29-летний гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов через свою супругу Халимахон заявил о том, что его избивают и пытают сотрудники полиции Магнитогорска. По его словам, он задержан по подозрению на причастность к взрыву в многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса. Региональная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщает Znak.com.
Напомним, что 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение подъезда 10-этажного дома. Погибли 39 человек.
18 января представители запрещенной в России террористической организация «Исламское государство» заявили о своей причастности к взрыву подъезда жилого дома в Магнитогорске 31 декабря. Эта версия вызвала много вопросов, а представители Следственного комитета (СК) призвали не верить в версию о теракте.
21 января жители Магнитогорска стали сообщать о массовой рассылке на электронную почту угроз о подготовке в городе терактов. Из-за сообщений о заложенных бомбах уже эвакуировали горбольницу № 1, сообщают родственники пациентов.