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В МВД опровергли информацию о задержании в Магнитогорске жителя Киргизии, причастного к взрыву дома

После того, как в сети распространилась информации, что в Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, подозреваемого в теракте по подрыву дома в городе 31 декабря 2018 года, в МВД выступили с разъяснением, за что был на самом деле задержан иностранец. Об этом пишет РИА Новости.

Взрыв в жилом доме. Магнитогорск.
Взрыв в жилом доме. Магнитогорск.
vk.com/intsidentmgn.

Ирина Волк,
официальный представитель МВД России:

Опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года, не соответствует действительности.

По словам Волк, гражданина Киргизии Зайнабидинова задержали в Магнитогорске 16 января, он был в международном розыске по инициативе своей страны «за участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года».

Пока не будет решено, стоит ли его экстрадировать, задержанный содержится под стражей.

25 января киргизская служба «Радио Свободы» передавала, что 29-летний гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов через свою супругу Халимахон заявил о том, что его избивают и пытают сотрудники полиции Магнитогорска. По его словам, он задержан по подозрению на причастность к взрыву в многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса. Региональная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщает Znak.com.

Напомним, что 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение подъезда 10-этажного дома. Погибли 39 человек.

18 января представители запрещенной в России террористической организация «Исламское государство» заявили о своей причастности к взрыву подъезда жилого дома в Магнитогорске 31 декабря. Эта версия вызвала много вопросов, а представители Следственного комитета (СК) призвали не верить в версию о теракте.

21 января жители Магнитогорска стали сообщать о массовой рассылке на электронную почту угроз о подготовке в городе терактов. Из-за сообщений о заложенных бомбах уже эвакуировали горбольницу № 1, сообщают родственники пациентов.

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