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Происшествия

В МВД рассказали, сколько ДТП произошло с электросамокатами в стране

За семь месяцев года число ДТП с электросамокатами в России выросло на 66%; число погибших в таких ДТП выросло вчетверо, сообщает ТАСС.

Электросамокат.
Электросамокат.
CC0

Так, с января по июль 2021 года в России произошло 266 ДТП с участием электросамокатов, в то время как годом ранее их количество не превысило 160. Почти в два раза увеличилось число таких происшествий с детьми — с 21 до 38.

По данным МВД, в ДТП с электросамокатами в текущем году погибли восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали 275, 39 из них дети. Число погибших увеличилось в четыре раза, а число пострадавших выросло со 164 до 275 — почти на 70%, по сравнению с таким же периодом прошлого года, пишет bfm.ru.

Лидерами по количеству ДТП с электросамокатами стали Санкт-Петербург (58), Москва (55), Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).

Ранее в МВД отметили, что статус средств индивидуальной мобильности все еще не определен, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс России.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников ранее сообщал, что законодательное регулирование электросамокатов важно. Особое внимание необходимо уделять скорости, поскольку очевидно, насколько они опасны в пешеходном потоке.

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