В нагорной части Барнаула горит частный дом. Движение на ул. Фомина перекрыто

На странице паблика, со ссылкой на краевое управление МЧС, пояснили, что на ул. Фомина загорелся частный дом на двух хозяев. Люди успели покинуть жилое строение, пострадавших нет.
Сотрудники пожарного расчета эвакуировали из дома два газовых баллона. На тот момент работало пять звеньев газодымозащитной службы. Было задействовано более 30 человек личного состава и порядка 10 единиц спецтехники.
Напомним, сегодня в Горно-Алтайске пожарные ликвидировали пожар в торговом центре «Ткацкий». Основная часть людей эвакуировалась самостоятельно, 13 пожарные помогли выбраться. Погибших и пострадавших нет.
Пока рассматриваются две причины возникновения пожара: нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов или замыкание электропроводки.