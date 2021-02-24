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Происшествия

В нагорной части Барнаула горит частный дом. Движение на ул. Фомина перекрыто

Частный дом загорелся на ул. Фомина, 45. На месте происшествия работают пожарные. Движение на данном участке улицы перекрыто, поэтому автолюбителям лучше заранее найти пути объезда. Информацией о происшествии поделился один из подписчиков сообщества «Инцидент. Барнаул».

В Барнауле на ул. Фомина, 45 горит частный дом на двух хозяев.
В Барнауле на ул. Фомина, 45 горит частный дом на двух хозяев.
Barnaul 22.

На странице паблика, со ссылкой на краевое управление МЧС, пояснили, что на ул. Фомина загорелся частный дом на двух хозяев. Люди успели покинуть жилое строение, пострадавших нет.

В Барнауле на ул. Фомина, 45 горит частный дом на двух хозяев.
В Барнауле на ул. Фомина, 45 горит частный дом на двух хозяев.
Barnaul 22.
В Барнауле на ул. Фомина, 45 горит частный дом на двух хозяев.
В Барнауле на ул. Фомина, 45 горит частный дом на двух хозяев.
Barnaul 22.

Сотрудники пожарного расчета эвакуировали из дома два газовых баллона. На тот момент работало пять звеньев газодымозащитной службы. Было задействовано более 30 человек личного состава и порядка 10 единиц спецтехники.

Напомним, сегодня в Горно-Алтайске пожарные ликвидировали пожар в торговом центре «Ткацкий». Основная часть людей эвакуировалась самостоятельно, 13 пожарные помогли выбраться. Погибших и пострадавших нет.

Пока рассматриваются две причины возникновения пожара: нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов или замыкание электропроводки.

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