В Новокузнецке погибло два человека в результате падения дерева на машину

Mash Siberia сообщает, что всего в салоне было четыре человека. Сидящие спереди мужчина и женщина погибли.
Пассажиры на задних сидениях получили травмы, они доставлены в больницу.
Ранее мы рассказали о пострадавших в Барнауле.
Из-за урагана дерево упало прямо посреди дороги, к сожалению по ней двигался автомобиль Lada.
Mash Siberia сообщает, что всего в салоне было четыре человека. Сидящие спереди мужчина и женщина погибли.
Пассажиры на задних сидениях получили травмы, они доставлены в больницу.
Ранее мы рассказали о пострадавших в Барнауле.
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