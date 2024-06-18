19 июня
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Происшествия

В Новосибирске девочка переела конфет и умерла

В Новосибирске умерла ученица начальных классов, наевшись конфет, сообщает "Московский комсомолец".

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

По предварительной версии, причиной стала интоксикация организма. Мать девочки считает, что она съела много конфет на пустой желудок. Эту версию сейчас проверяет Следственный комитет.

Родственники погибшей девочки сообщили, что ребенка сначала рвало, скорую ждали 20 минут. А когда помощь приехала, малышка уже перестала дышать. Медики реанимировали ее и доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.

Обстоятельства гибели девочки выясняются. Точная причина смерти будет выяснена после вскрытия тела.

Ранее сообщалось, что россиян массово госпитализируют с подозрением на ботулизм.

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