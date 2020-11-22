В Новосибирске из окна коронавирусного госпиталя выпал мужчина

Известно, что 20 ноября у городской клинической больницы № 25 было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. Травмы на трупе были характерны для падения с высоты, сообщили следователи.
Предположительно, мужчина выпал с пятого этажа. По данному факту следователи проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Другие подробности пока не известны.
Ранее telegram-канал 4chan опубликовал историю жителя Новосибирска, который рассказал, как в течение двух недель умирал его отец во время пандемии коронавируса.