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Происшествия

В Новосибирске из окна коронавирусного госпиталя выпал мужчина

20 ноября из окна коронавирусного госпиталя в Новосибирске выпал человек. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на местное управление Следственного комитета.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

Известно, что 20 ноября у городской клинической больницы № 25 было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. Травмы на трупе были характерны для падения с высоты, сообщили следователи.

Предположительно, мужчина выпал с пятого этажа. По данному факту следователи проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Другие подробности пока не известны.

Ранее telegram-канал 4chan опубликовал историю жителя Новосибирска, который рассказал, как в течение двух недель умирал его отец во время пандемии коронавируса.

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