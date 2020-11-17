Житель Новосибирска рассказал, как умирал его отец: «Система здравоохранения перемолола и выплюнула нас»

Telegram-канал 4chan опубликовал историю жителя Новосибирска, который рассказал, как в течение двух недель умирал его отец во время пандемии коронавируса.

Мужчина сообщил, что отец умер 12 ноября — ему было 48 лет. Безуспешно пытались вызвать «скорую», не могли попасть в поликлинику, искали лекарства, вызывали врача и кое-как госпитализировали — но везде, как он отметил, встретили полное безразличие.

«Ковид сожрал его за две недели. Ему было то лучше, то хуже. 7 ноября мы даже подумали, что он идет на поправку. 8 ноября ему стало резко хуже, 10-го его госпитализировали, а 12-го его не стало», — написал сибиряк.

При этом, полагает мужчина, врачи в больнице, скорее всего, обманывали о состоянии отца — говорили, что все нормально, а пациент не выходил даже на связь.

В справке о смерти, которую выдали 16 ноября, нет ни слова про коронавирус. Стандартная отписка с пневмонией, подчеркнул сын погибшего.

«Мы попали в мясорубку, наша система здравоохранения перемолола и выплюнула нас. И никаких ответственных за это не найти. Мне очень жаль, что я не додумался записывать звонки и ответы, так что сейчас никаких доказательств существенных предоставить нельзя», — написал новосибирец.

В конце он рассказал, что Новосибирской области выделили 5 млрд рублей на борьбу с коронавиусом: «Даже интересно, в чьих карманах они осели».

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