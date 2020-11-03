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Жизнь

«Врачи сдыхают на работе»: медик из Барнаула после смерти коллеги жестко прошлась по VIP-пациентам Попову и Томенко

Барнаульский врач-анестезиолог записала видеообращение, адресованное министерству здравоохранения Алтайского края. После смерти своего коллеги, заведующего реанимацией Горбольницы № 10 Юрия Кочетова, женщина резко указала властям на политику двойных стандартов. Ролик опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Одним почему-то предоставляют отдельную палату, другие же до последнего будут ходить на работу и «сдыхать там», говорит девушка.

«Почему у Попова (Дмитрий Попов — глава минздрава Алтайского края, — прим.ред) только сопля из носа выскочила — он побежал на больничный сразу же? А почему Юрий Николаевич (Кочетов) ходил на работу до последнего? Почему Томенко (Виктор Томенко — губернатор Алтайского края) лежал в отдельной палате в краевой больнице с ковидом, а не в ковидном госпитале?! Почему врачи сдыхают на работе, объясните мне, пожалуйста?», — интересуется врач.

В комментариях автора видео поддержали, отметив смелость девушки.

«Мы все хотим жить, не меньше чиновников», — пишут комментаторы.

Дмитрий Попов действительно перешел на удаленный режим работы еще до того, как узнал результаты теста на COVID, а Виктор Томенко проходил лечение в краевой клинической больнице. Почему там, а не в ковидном госпитале, власти никогда не поясняли.

В настоящее время на сайте change.org продолжают набирать голоса петиции за отставки Виктора Томенко и Дмитрия Попова со своих постов. В общей сложности «за» проголосовали около 17 тыс. человек.

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