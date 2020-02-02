В Новосибирске крыша кафе рухнула на посетителей

2 февраля в новосибирском Академгородке под тяжестью снега рухнула крыша одноэтажного кирпичного кафе «Родня». Под завалами оказались пятеро гостей заведения, один из них погиб, сообщает ndn.info.

Информация об обрушении поступила в МЧС в 03:42. Трагедия произошла в раздевалке.

«Кафе кирпичное, пристроена раздевалка из сэндвичпанелей. Сейчас продолжается разбор завалов. Извлечено пять человек. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Новосибирска», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

На месте ЧП работают 80 спасателей и тяжелая техника. Продолжается разбор завалов. Известно, что два посетителя кафе получили серьезные травмы. Возбуждено уголовное дело.