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Происшествия

В Новосибирске крыша кафе рухнула на посетителей

2 февраля в новосибирском Академгородке под тяжестью снега рухнула крыша одноэтажного кирпичного кафе «Родня». Под завалами оказались пятеро гостей заведения, один из них погиб, сообщает ndn.info.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Информация об обрушении поступила в МЧС в 03:42. Трагедия произошла в раздевалке.

«Кафе кирпичное, пристроена раздевалка из сэндвичпанелей. Сейчас продолжается разбор завалов. Извлечено пять человек. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Новосибирска», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

На месте ЧП работают 80 спасателей и тяжелая техника. Продолжается разбор завалов. Известно, что два посетителя кафе получили серьезные травмы. Возбуждено уголовное дело.

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