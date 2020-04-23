В Новосибирске маленькая девочка выпала из окна на 8 этаже, навалившись на москитную сетку

В Новосибирской области следователи проводят проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 22 апреля в Новосибирске. Двухлетняя девочка залезла на подоконник, где было открыто окно.

«Облокотилась на москитную сетку и выпала из квартиры 8 этажа дома. В результате падения ребенок получил телесные повреждения и был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в СК.

Ведомство также обращается к жителям с просьбой «не оставлять детей без должного присмотра даже на секунду при открытых окнах».

«Просим оборудовать ручки оконных рам и балконных дверей встроенными замками и при необходимости проветривания помещений оставлять рамы и двери в вертикальном состоянии, запирая при этом замки ручек. Также необходимо оборудовать москитные решетки окон дополнительными надежными крепежами», — говорится в сообщении.

Окно. CCO.

Также в СК представили статистику. За последние годы в разных районах Новосибирска и области в результате падений из окон пострадало более 50 малолетних детей.

В большинстве случаев это дети в возрасте от 1 до 7 лет. Как правило, они самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели. Дети опирались на противомоскитную сетку и выпадали вместе с ней. Либо взрослые окно оставляли открытым.

Подавляющее большинство падений обусловлено временной утратой контроля взрослыми над детьми, рассеянностью взрослых, а также неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям забираться на подоконники.

В Алтайском крае такие случаи также происходят часто. Напомним, ранее в Заринске из окна квартиры на 6 этаже выпала девочка.