В Новосибирске мужчина упал с моста в реку Обь

Инцидент произошел 6 июля в Новосибирске. Пострадавшего доставили в больницу. Прыгнул мужчина намеренно или упал случайно — не известно.

Об этом рассказала пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

В Новосибирске с Димитровского моста в Обь упал 33-летний мужчина. Его спасли командир катера речной полиции старший сержант Александр Салько и оперуполномоченный в речном порту майор Андрей Палкин.

Полицейским о прыжке человека в воду сообщила «Скорая».

Сотрудники правопорядка незамедлительно выдвинулись к обозначенному месту и начали обследовать акваторию реки в районе новосибирского аквапарка.

Полиция на катерах. 22.мвд.рф

Недалеко от левого берега они заметили плывущего вниз по течению человека. Приблизившись к нему, поняли, что это прыгнувший с моста мужчина.

Обессилившего новосибирца подняли на борт и оказали доврачебную помощь.

Сейчас мужчина находится в больнице.

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