В Новосибирске мужчина упал с моста в реку Обь

Об этом рассказала пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.
В Новосибирске с Димитровского моста в Обь упал 33-летний мужчина. Его спасли командир катера речной полиции старший сержант Александр Салько и оперуполномоченный в речном порту майор Андрей Палкин.
Полицейским о прыжке человека в воду сообщила «Скорая».
Сотрудники правопорядка незамедлительно выдвинулись к обозначенному месту и начали обследовать акваторию реки в районе новосибирского аквапарка.
Недалеко от левого берега они заметили плывущего вниз по течению человека. Приблизившись к нему, поняли, что это прыгнувший с моста мужчина.
Обессилившего новосибирца подняли на борт и оказали доврачебную помощь.
Сейчас мужчина находится в больнице.
Ранее сообщалось о том, что в Барнауле с начала пляжного сезона утонули три человека.