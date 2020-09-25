В Новосибирске на большой экран прорвался взрослый фильм с ахами и охами

Скандал запечатлели случайные «любители кино» и выставили его в группе «Инцидент. Новосибирск».
Огромный экран размещен на торцевой стене дома. Очевидцы сообщают, что «звуковое сопровождение фильма заставляло водителей машин притормаживать».
По просьбе части комментаторов непристойную съемку без цензуры выложили в один из телеграм-каналов.
Администратору и владельцу рекламной конструкции теперь грозят штрафы.
Напомним, что ранее директора одной из школ Новосибирска подозревали в создании и распространении детской порнографии. Его отстранили от работы.