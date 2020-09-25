В Новосибирске на большой экран прорвался взрослый фильм с ахами и охами

Жители Новосибирска возмущены инцидентом, произошедшим 24 сентября. На одном из больших рекламных экранов на улице Станционной возле остановки «Музыкальная школа» транслировалась «порнушка».

Порнографию транслировали на большом рекламном экране в Новосибирске.

Скандал запечатлели случайные «любители кино» и выставили его в группе «Инцидент. Новосибирск».

Огромный экран размещен на торцевой стене дома. Очевидцы сообщают, что «звуковое сопровождение фильма заставляло водителей машин притормаживать».

По просьбе части комментаторов непристойную съемку без цензуры выложили в один из телеграм-каналов.

Администратору и владельцу рекламной конструкции теперь грозят штрафы.

Напомним, что ранее директора одной из школ Новосибирска подозревали в создании и распространении детской порнографии. Его отстранили от работы.