15 сентября
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Происшествия

В Новосибирске новорожденному сломали ногу в больнице

Жительница Новосибирска судится с роддомом. Она уверяет, что во время родов врачи сломали ребенку ногу, сообщает "КП-Новосибирск".

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Молодая мама заявляет, что врачи обращались с ней халатно и грубо. С ее слов, врач вместе с медсестрами во время принятия родов давила на живот и вытаскивала ребенка руками.

Затем она услышала, как ребенок упал на железный поднос, который стоял внизу.

После родов врачи сказали, что у ребенка подозревают перелом ключицы. Позже объяснили, что у младенца сломана тазобедренная кость.

Потерпевшая считает, что это произошло из-за падения новорожденного на железный поднос.

Также врачи повредили плечевое сплетение, и ребенок не может шевелить ручкой.

Семья подала в суд гражданский иск.

Ранее стало известно, что в Новосибирске не накажут роддом, где новорожденная разбила череп.

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