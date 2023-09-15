В Новосибирске новорожденному сломали ногу в больнице

Молодая мама заявляет, что врачи обращались с ней халатно и грубо. С ее слов, врач вместе с медсестрами во время принятия родов давила на живот и вытаскивала ребенка руками.
Затем она услышала, как ребенок упал на железный поднос, который стоял внизу.
После родов врачи сказали, что у ребенка подозревают перелом ключицы. Позже объяснили, что у младенца сломана тазобедренная кость.
Потерпевшая считает, что это произошло из-за падения новорожденного на железный поднос.
Также врачи повредили плечевое сплетение, и ребенок не может шевелить ручкой.
Семья подала в суд гражданский иск.
Ранее стало известно, что в Новосибирске не накажут роддом, где новорожденная разбила череп.