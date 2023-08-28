28 августа
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Жизнь

В Новосибирске не накажут роддом, где новорожденная разбила череп

Девочка пострадала при рождении в новосибирском роддоме. Она выпала вниз головой на бетонный пол. Проведенные экспертизы утверждают, что вины врачей в этом нет, сообщает "Комсомольская Правда".

Мариэль, пострадавшей в новосибирском роддоме, недавно исполнился год.
Мариэль, пострадавшей в новосибирском роддоме, недавно исполнился год.
Комсомольская правда

Экспертизы показали, что девочка пострадала в результате стремительных родов матери - травмы якобы образовались в результате чрезмерной деформации головки ребенка во время быстрого прохождения в родовых путях.

Но бабушка девочки говорит, что специалисты умалчивают о ряде фактов. Например, не отвечают на вопрос про разрыв пуповины, не акцентируют внимание на том, что показания медработников разнятся.

"Даже если у нас будет видео, на котором видно падение ребенка, это ничего не поменяет. Ведь, по мнению экспертов, ребенок падал уже с переломами", – рассказала бабушка пострадавшей девочки.

Малышке недавно исполнился год. По словам бабушки, травмы, вероятно, дают о себе знать - у нее есть проблемы со зрением. Однако неизвестно, связано ли это с произошедшим при рождении.

Кстати, в этом же роддоме умерли два младенца - оба в смену одного врача. По всем случаям возбудили уголовные дела.

Ранее молодая мама обвиняла врачей в послеродовых травмах дочки.

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