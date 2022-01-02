В Новосибирске парень зарезал девушку в лифте и приехал на похороны

30 декабря в Новосибирске произошло резонансное убийство — молодой человек зарезал девушку, подкараулив ее в лифте. Отношения между ними продолжались около 9 лет.

В тот день 25-летний парень нанес 23-летней возлюбленной около 5−6 ножевых ранений — в сердце, шею, руку, голову, а последний удар пришелся в сонную артерию.

«Он оставил ее умирать в крови, повернулся на камеру, показывал пальцы и танцевал. После этого я писала ему в соцсетях, он слушал музыку и добавлял ее в плейлист. Я ему писала в личные сообщения, а он мне отвечал: „Вы о чем, Анна“. Затем мои знакомые начали его искать, а он отвечал им, что это подстава и что он ударил ее всего пять раз по голове», — отметила в беседе с «АиФ-Новосибирск» коллега и подруга погибшей.

После убийства парень решил скрыться от полицейских, но вернулся в Новосибирск, чтобы попасть на похороны девушки.

Его сдала собственная мать, отмечает издание. Молодой человек злоупотреблял наркотиками, а также был судим за вымогательство.

Ранее в Красноярском крае произошло убийство женщины и двух детей.