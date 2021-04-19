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Происшествия

В Новосибирске перед судом застрелили арестанта, взявшего в заложники конвоира

В Новосибирске сотрудник конвоя застрелил арестанта, который начал угрожать и потребовал свободы во время доставки в Центральный райсуд, сообщают на сайте суда.

Центральный райсуд. Новосибирск.
Центральный райсуд. Новосибирск.
t.me/sibmbkmedia со ссылкой на yandex.maps.

Инцидент произошел утром 19 апреля — при разгрузке конвойного автомобиля, на котором арестанта доставили для решения вопроса по мере пресечения.

Мужчина схватил сотрудника конвоя и, угрожая применением насилия, потребовал свободы.

«Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие», — рассказали в суде.

После вызвали бригаду скорой помощи, однако мужчина скончался на месте.

Как уточняет «КП-Новосибирск», 34-летнего новосибирца обвиняли в «торговле наркотиками». Он два месяца провел в СИЗО, а 19 апреля его привезли для продления срока.

Глава регионального МВД распорядился провести служебную проверку по факту убийства задержанного.

Ранее altapress.ru рассказал о похождениях экс-спецназовца ГРУ Валерия Вобликова, который умудрился сбежать после приговора.

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