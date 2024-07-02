В Новосибирске толпа подростков напала на 11-летнюю школьницу

Толпа подростков напала на 11-летнюю школьницу на детской площадке в Новосибирске, сообщает "КП — Новосибирск".

Девочка вышла на улицу погулять и покачаться на качелях. Но тут ее покой нарушили три подростка, подсели рядом с ней и начали неприятные беседы.

Ребята подошли и заняли соседние качели. Мальчишки пытались с ней поговорить, но она не обращала внимания на них. Видимо, им не понравилось, что дочка их игнорирует и они стали пинать ее по ногам, — сообщает мать девочки.

Один из мальчиков ударил ребенка пустой бутылкой по голове. Другой достал нож и ткнул им в нее. К счастью, нож был тупым и никаких травм ей не нанес.

Девочка вернулась домой в слезах и рассказала обо всем взрослым. Подростков удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. На них было видно, как парни спешно убегают с детской площадки. Теперь ребенок боится выходить из дома.

Мама девочки написала заявление в полицию, сейчас проводится проверка по факту произошедшего.

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