3 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Новосибирске толпа подростков напала на 11-летнюю школьницу

Толпа подростков напала на 11-летнюю школьницу на детской площадке в Новосибирске, сообщает "КП — Новосибирск".

Девочка вышла на улицу погулять и покачаться на качелях. Но тут ее покой нарушили три подростка, подсели рядом с ней и начали неприятные беседы.

Ребята подошли и заняли соседние качели. Мальчишки пытались с ней поговорить, но она не обращала внимания на них. Видимо, им не понравилось, что дочка их игнорирует и они стали пинать ее по ногам, — сообщает мать девочки.

Один из мальчиков ударил ребенка пустой бутылкой по голове. Другой достал нож и ткнул им в нее. К счастью, нож был тупым и никаких травм ей не нанес.

Девочка вернулась домой в слезах и рассказала обо всем взрослым. Подростков удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. На них было видно, как парни спешно убегают с детской площадки. Теперь ребенок боится выходить из дома.

Мама девочки написала заявление в полицию, сейчас проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, почему дети чаще всего попадают в больницу летом.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость