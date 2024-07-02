От ушиба до укуса. С какими жалобами чаще всего обращаются дети летом, рассказал врач

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Травмы

По словам Александра Щукина, самая распространенная травма летом — это повреждение внутренних органов. Например, ушиб живота из-за падения с самоката или велосипеда. А также из-за неудачной игры на детской площадке.

Предотвратить травмы от падения с самоката, велосипеда или роликов поможет защитная экипировка. В нее входят шлем, нарукавники и налокотники. Также врач рекомендует родителям поменять стандартные рукоятки велосипеда на рукоятки с мягкими грипсами. Это уменьшит травмирование в случае удара.