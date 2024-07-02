От ушиба до укуса. С какими жалобами чаще всего обращаются дети летом, рассказал врач

По словам Александра Щукина, самая распространенная травма летом — это повреждение внутренних органов. Например, ушиб живота из-за падения с самоката или велосипеда. А также из-за неудачной игры на детской площадке.
Предотвратить травмы от падения с самоката, велосипеда или роликов поможет защитная экипировка. В нее входят шлем, нарукавники и налокотники. Также врач рекомендует родителям поменять стандартные рукоятки велосипеда на рукоятки с мягкими грипсами. Это уменьшит травмирование в случае удара.
Не реже родителями привозят детей с фурункулами. Они могут появиться из-за:
- плохой гигиены (а в условиях жаркой погоды она особенно необходима),
- микротравм, которые возникают из-за трения одежды или расчесов кожи,
- царапин или порезов;
- перегревания организма.
Родители либо подростки могут олго не придавать значения проблеме и не обращаться за медицинской помощью. В запущенных случаях формируются абсцессы.
Врач советует, в первую очередь, следить, чтобы ребенок соблюдал личную гигиену: мыл руки после прогулки, умывал лицо и каждый день принимал душ как минимум один раз.
При обнаружении у ребенка фурункула не стоит торопиться использовать мазь Вишневского, отмечает Александр Щукин.
"Согласно последним данным, мазь Вишневского создает непроницаемую корку над поверхностью инфильтрата или раны. Это, наоборот, усиливает процессы нагноения. Главный совет – не затягивать с обращением в медучреждение", — говорит врач.
Укусы насекомых и животных тоже в списке самых частых жалоб летом. Особенно в этом году, когда на Алтае наблюдают нашествие комаров.
По наблюдениям хирурга, в больницу обращаются по направлению от участковых педиатров, когда укусы расцениваются как что-то подобное фурункулу. Наиболее опасны укусы оводов, которые могут откладывать личинки под кожу
Александр Щукин советует после укусов насекомых использовать гель Фенистил и ему подобные.
После укусов животных первым делом нужно обработать рану и использовать повязку с Левомеколем. В травмпункт нужно обращаться сразу после укуса, чтобы вовремя начать антирабическую профилактику (профилактика от бешенства).
Проблема вросших ногтей летом становится особенно актуальной. Один из факторов риска — ношение закрытой, тесной обуви в жару.
Также больницы регистрируют очень много обращений с паронихией – воспалением околоногтевого валика и панарицием – гнойным воспалением пальцев рук
Хирург рекомендует родителям следить за состоянием ногтевых пластин и околоногтевых валиков у детей. Необходимо правильно стричь ногти, особенно на ногах: только прямой срез, без закругления углов.
"Также помните, что дети часто грызут ногти на фоне стресса или просто по привычке, откусывают заусенцы. С этим обязательно нужно бороться", — обращает внимание Александр Щукин.
Нередко дети попадают в больницу из-за боли в животе, которую вызвало переедание. Летом на полках магазинов появляется множество фруктов и ягод, а на улицы выходят продавцы мороженого, сладкой ваты и других угощений.
Допустим, приезжает к нам ребенок пяти лет. Выясняя анамнез, обнаруживаем, что хирургической патологии нет. Оказывается, что он просто наелся фруктов, которые впервые попробовал, или переел сладостей.
Профилактика переедания: с осторожностью и небольшими порциями давать ребёнку новые для его рациона продукты, особенно экзотические. И, конечно, помнить, что употреблять в пищу фрукты и ягоды можно только свежими и чистыми.
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