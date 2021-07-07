В Новосибирске произошел сбой в производстве кислорода для ковид-госпиталей

Сбой в энергоснабжении завода «Сибтехгаз» произошел в Новосибирске. На восемь часов остановилось производство кислорода для коронавирусных госпиталей, сообщает НГС.

«Главный врач сказал, что кислорода из-за большой аварии на станции нет по всему городу, не только в нашей больнице. У нас на остатке есть пара тонн, их велено использовать бережно. То есть их пополнить неоткуда. Это страшно — оставить без кислорода ковидные госпитали: люди просто задохнутся», — рассказал сотрудник одного из медучреждений.

В первые две волны коронавируса кислород давали не всем пациентам, сейчас же им иногда обеспечивают людей с высокой сатурацией, на них перебои не отразятся, но некоторые могут без него не обойтись, рассказал источник.

«Все наши сотрудники в шоке, на самом деле. Как можно решить, кому жить, а кому не жить? Когда в первые две волны у нас были перебои с кислородом, то обычно в простых палатах он заканчивался, состояние людей становилось тяжелей и их переводили в реанимацию. А в реанимации кислород был. Иногда было так, что станцию заправляли в пятницу, а до понедельника кислорода не хватило. Почему нельзя дозаправиться — я не знаю. Может, это денег стоит», — рассказал собеседник.

В городе работает только один кислородный завод, который не справляется с нагрузкой.

В областном минздраве подтвердили сбой электросети. Однако отметили, что проблема устранена, завод продолжает работу, и больницы получают кислород по заявкам, пишет Тайга.инфо.

О сбое

«Перебой в энергоснабжении нашей производственной площадки продолжительностью менее секунды привел к полной остановке всего оборудования, задействованного в производстве медицинского кислорода», — пояснил заместитель генерального директора «Сибтехгаз» Сергей Ким.

Малейший перебой в энергоснабжении приводит к нарушению технологического режима, восстановление которого может занимать до нескольких дней.

«Мероприятий и технических средств, позволяющих на 100% оградить производственный процесс нашей компании от подобных неблагоприятных факторов внешней среды, к сожалению, не существует. Гигантского „бесперебойника“, который можно подключить к компрессорному оборудованию, не существует в природе», — отметил замгендиректора завода.

Ранее в Новосибирске скончался 26-летний Артем Шишков, болевший коронавирусом. Медики рассказали его матери, что аппарат для поддержки дыхания не подавал кислорода. Позже, по словам женщины, врачи под давлением отказались от своих слов.