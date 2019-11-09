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Происшествия

В Новосибирске ребенка-инвалида не пустили в развлекательный центр

В Новосибирске прокуратура начала проверку по факту нарушения прав ребенка-инвалида. Как сообщает sib.fm, сотрудники развлекательного центра «Фанки Таун» не пустили его в игровую зону.

Ребенок шагает.
Ребенок шагает.
Михаил Хаустов

Как передает издание, прокуратура Октябрьского района Новосибирска проверяет факт нарушения прав несовершеннолетнего. Сотрудники детского развлекательного центра «Фанки Таун» в ТРЦ «Сибирский Молл» отказали ребёнку-ивалиду в посещении игровой зоны.

В прокуратуре считают, что сотрудники центра нарушили социальные права ребенка, в том числе на доступную среду.

Как указано на официальном сайте развлекательного комплекса, в игровых зонах «Фанки Таун» расположены игровые аппараты и аттракционы. Так же там регулярно проводят праздники, шоу-программы и мастер-классы для детей.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор трамвая оскорбила ребенка-инвалида в коляске, назвав его «багажом». Женщина устроила перепалку с матерью пассажира из-за оплаты проезда мелочью.

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