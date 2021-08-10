В Новосибирске толпа избила подростка из-за цвета волос

На набережной Новосибирска толпа в масках набросилась на 17-летнего подростка с разноцветными волосами, пишет НГС .

Парень пришел вместе с подругой посмотреть на съемки клипа для его знакомой. Спустя какое-то время после репетиции танца, толпа неизвестных в медицинских масках стала кричать: «Долой ЛГБТ!»

«Я не понимаю, при чем тут это. Потом эти люди спустились и начали меня трогать и оскорблять. Мы решили с подругой удалиться и найти охрану. Эти люди пошли за нами. Я шел с подругой за руку, чтобы они видели, что я с девочкой иду. Обычно таких не трогают. Потом они поставили мне подножку. Я падаю, отталкиваю ногой человека, который поставил мне подножку, и меня начинают „месить“ очень жестко. Потом у меня отвалилась часть зуба, и меня отрубили. Очнулся на траве», — рассказал пострадавший подросток.

Врачи диагностировали у него легкое сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

В полиции сообщили, что разбираются с ситуацией и устанавливают обстоятельства произошедшего. Идет розыск участников драки.

Ранее в Новосибирске мужчина избил прибывшего по вызову к его сыну детского реаниматолога.