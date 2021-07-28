28 июля 19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Новосибирец избил прибывшего по вызову к его сыну детского реаниматолога

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, избившего врача скорой помощи, сообщает региональный СК.

Детская реанимация.
Детская реанимация.
Михаил Хаустов

Инцидент произошел ночью 13 декабря 2020 года — врач-реаниматолог прибыл на вызов для оказания помощи ребенку.

«При входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода. Конфликт перерос в причинение телесных повреждений подозреваемым медработнику», — рассказали в ведомстве.

Накануне пострадавший медик встретился с руководителем регионального СК, после чего материалы проверки забрали в производство ведомства.

Возбудили дело по признакам «причинения легкого вреда здоровью» — до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярске педиатра избил замглавы бюро судмедэкспертизы по просьбе «супруги из морга».

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость