Новосибирец избил прибывшего по вызову к его сыну детского реаниматолога

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, избившего врача скорой помощи, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел ночью 13 декабря 2020 года — врач-реаниматолог прибыл на вызов для оказания помощи ребенку.

«При входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода. Конфликт перерос в причинение телесных повреждений подозреваемым медработнику», — рассказали в ведомстве.

Накануне пострадавший медик встретился с руководителем регионального СК, после чего материалы проверки забрали в производство ведомства.

Возбудили дело по признакам «причинения легкого вреда здоровью» — до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярске педиатра избил замглавы бюро судмедэкспертизы по просьбе «супруги из морга».