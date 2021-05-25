Сибирского педиатра избил замглавы бюро судмедэкспертизы по просьбе «супруги из морга»

Чикунов рассказал, что нападение произошло 21 мая во время приема в Университетской клинике.

«Мне нанесли несколько ударов в грудь, лицо (разбита губа), повреждена рука. Нападение сопровождалось нецензурной бранью в мой адрес, при свидетелях угрожают меня убить. В полиции находится мое заявление, данный факт зафиксирован», — отметил медик.

Он пояснил, что причиной для нападения стала его критика в отношении блогеров без медобразования, которые назначают людям различные лекарства, БАД в токсичных дозах, проводят психотерапевтические консультации и не только.

«Некоторые блогеры восприняли это именно на свой счет и пришли устраивать разборки во время моего приема в клинике, где находились мамы с маленькими детьми. Человек устроил вакханалию и бойню», — написал Чикунов.

В полиции подтвердили обращение врача — выдали направление на медицинское освидетельствование, чтобы установить степень тяжести травм, а также возбудили административное производство.

Как уточняет ТВК «Красноярск», на Чикунова напал замначальника красноярского бюро судмедэкспертизы. Накануне педиатр записал видео-раздора.

«Неужели никто про это не задумывается? Когда лаборантки из морга дают советы по обследованиям и расшифровывают безумные анализы, не имеющие никакой доказательной базы. Начинают лечить токсичными дозами, придумывать какие-то схемы, не имеющие никакой доказательной медицины. Никаких шаблонных схем, друзья, не существует», — сказал Чикунов на видео.

Судя по всему, в «лаборантке из морга» себя узнала супруга судмедэксперта — она тоже там работает и параллельно ведет свой блог в Instagram, где у нее больше 70 тыс. подписчиков. На данный момент аккаунт закрыт от общего просмотра.

«Не вижу смысла молчать и моим коллегам на эту тему, так как на приеме с завидной регулярностью приходят люди с токсическим поражением организма и необоснованным назначением неспециалистами лечения того или иного заболевания! Нельзя лечить детей, пациентов с неврологическими заболеваниями и другими диагнозами, вести беременность не врачу! Населению важно знать и обращать внимание на то, что лечение должно проводится только у сертифицированного врача в той или иной области!» — отметил Чикунов после нападения.

Также официально заявил, что если с ним что-то произойдет, то виноват будет конкретный человек: «Мир сошел с ума. Люди настолько озверели».

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