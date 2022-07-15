15 июля
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Происшествия

В Новосибирске участники наркокартеля получили 180 лет заключения

В Новосибирске осудили 15 участников крупного наркокартеля. В совокупности они получили около 180 лет заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Наручники.
Наручники.
СС0

Ежедневно через онлайн-магазин синдикат реализовывал более 1 тыс. доз. Заработок при этом составлял больше 15 млн рублей.

Наркотики сбывали на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.

Суд назначил обвиняемым от семи до 15 лет заключения. Предполагаемый организатор картеля Вадим Кучаев, который пошел на сделку со следствием, ранее был осужден на 13 лет.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Как рассказывает «Ъ», Кучаев руководил организацией из исправительной колонии, где отбывал срок за незаконный оборот наркотиков.

В конце 2020 года Железнодорожный районный суд приступил к рассмотрению основного дела, насчитывающего 150 томов.

Некоторые обвиняемые признали вину частично, другие вовсе отказались признать, что имеют дело к наркокартелю. Оглашение приговора заняло четыре дня.

Общий срок наказания участникам наркосиндиката составил почти 180 лет.

Ранее сообщалось о том, что двадцатилетней жительнице Барнаула грозит пожизненное за сбыт наркотиков.

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