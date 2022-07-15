В Новосибирске участники наркокартеля получили 180 лет заключения

Ежедневно через онлайн-магазин синдикат реализовывал более 1 тыс. доз. Заработок при этом составлял больше 15 млн рублей.
Наркотики сбывали на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.
Суд назначил обвиняемым от семи до 15 лет заключения. Предполагаемый организатор картеля Вадим Кучаев, который пошел на сделку со следствием, ранее был осужден на 13 лет.
Как рассказывает «Ъ», Кучаев руководил организацией из исправительной колонии, где отбывал срок за незаконный оборот наркотиков.
В конце 2020 года Железнодорожный районный суд приступил к рассмотрению основного дела, насчитывающего 150 томов.
Некоторые обвиняемые признали вину частично, другие вовсе отказались признать, что имеют дело к наркокартелю. Оглашение приговора заняло четыре дня.
Общий срок наказания участникам наркосиндиката составил почти 180 лет.
Ранее сообщалось о том, что двадцатилетней жительнице Барнаула грозит пожизненное за сбыт наркотиков.