Двадцатилетней жительнице Барнаула грозит пожизненное за сбыт наркотиков

В ходе обыска по ранее возбужденному уголовную делу, у безработной девушки 2002 года рождения нашли 350 граммов наркотического средства синтетического происхождения.
Девушка была закладчицей интернет-магазина и готовила партию к сбыту.
Помимо наркотиков, сотрудники полиции изъяли банковские карты, упаковочный материал, телефоны и электронные весы.
По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Девушке грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалась о том, что трое учащихся барнаульского техникума попали под суд за торговлю наркотиками.