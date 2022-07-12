12 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Двадцатилетней жительнице Барнаула грозит пожизненное за сбыт наркотиков

В Индустриальном районе Барнаула у 20-летней девушки изъяли особо крупную партию наркотиков, приготовленную к сбыту. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайском краю.

Женщина в наручниках.
Женщина в наручниках.
СС0

В ходе обыска по ранее возбужденному уголовную делу, у безработной девушки 2002 года рождения нашли 350 граммов наркотического средства синтетического происхождения.

Девушка была закладчицей интернет-магазина и готовила партию к сбыту.

Помимо наркотиков, сотрудники полиции изъяли банковские карты, упаковочный материал, телефоны и электронные весы.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Девушке грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалась о том, что трое учащихся барнаульского техникума попали под суд за торговлю наркотиками.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость