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27 декабря
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Происшествия

В Новосибирске уволили кондуктора, которая в метель высадила детей из автобуса

В Новосибирске уволили кондуктора, которая высадила двоих детей из автобуса во время метели, пишет ngs.ru. Двум девочкам пришлось идти пешком несколько остановок.

Метель.
Метель.
Barnaul22

Инцидент произошел днем 25 декабря. Две девочки 7 и 11 лет сели в автобус, но через одну остановку им пришлось выйти.

Младшая рассчиталась, ей дали билет, а у старшей не оказалось карты с собой. В итоге они вышли и пошли пешком к бабушке обратно две остановки и дальше в частный сектор. Шли по метели, пришли все мокрые и зарёванные, — рассказывает отец девочек Александр Навоченко.

Александр Навоченко связался с перевозчиком, который пообещал ему принять меры. Кроме того, отец девочек встретился с кондуктором, которая сказала, что никого не высаживала, и что дети решили выйти сами.

Однако представители перевозчика рассказали, что кондуктор у них больше не работает.

Мы постоянно инструктируем кондукторов, приказы изданы, все с ними ознакомлены. Ни в коем случае не высаживать детей. Ни при каких условиях, тем более при низких температурах, да и летом тоже. Есть у них деньги на карточке, нет денег — везите вы этих детей, приедете, мы вам доплатим сами. Скажете, сколько перевезли бесплатно.

Ранее похожий случай произошел в Бийске. Тогда кондуктор выгнала из трамвая 8-летнего ребенка, которому не хватило на билет 6 рублей.

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