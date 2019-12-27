В Новосибирске уволили кондуктора, которая в метель высадила детей из автобуса

В Новосибирске уволили кондуктора, которая высадила двоих детей из автобуса во время метели, пишет ngs.ru . Двум девочкам пришлось идти пешком несколько остановок.

Инцидент произошел днем 25 декабря. Две девочки 7 и 11 лет сели в автобус, но через одну остановку им пришлось выйти.

Младшая рассчиталась, ей дали билет, а у старшей не оказалось карты с собой. В итоге они вышли и пошли пешком к бабушке обратно две остановки и дальше в частный сектор. Шли по метели, пришли все мокрые и зарёванные, — рассказывает отец девочек Александр Навоченко.

Александр Навоченко связался с перевозчиком, который пообещал ему принять меры. Кроме того, отец девочек встретился с кондуктором, которая сказала, что никого не высаживала, и что дети решили выйти сами.

Однако представители перевозчика рассказали, что кондуктор у них больше не работает.

Мы постоянно инструктируем кондукторов, приказы изданы, все с ними ознакомлены. Ни в коем случае не высаживать детей. Ни при каких условиях, тем более при низких температурах, да и летом тоже. Есть у них деньги на карточке, нет денег — везите вы этих детей, приедете, мы вам доплатим сами. Скажете, сколько перевезли бесплатно.

Ранее похожий случай произошел в Бийске. Тогда кондуктор выгнала из трамвая 8-летнего ребенка, которому не хватило на билет 6 рублей.