В Новосибирске водитель насмерть сбил женщину и сбежал, бросив свой Range Rover

9 января в Новосибирске водитель Range Rover насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, бросив автомобиль посреди улицы. Подробности происшествия выяснил НГС.

Авария произошла 9 января в 08:40 на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе в Новосибирске. Водитель Range Rover сбил женщину и, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.

Как стало известно позже, сразу после ДТП водитель вместе с пассажиром бросили автомобиль, пересели в такси и разъехались по двум адресам.

На следующий день сотрудники ГИБДД установили личность предполагаемого виновника аварии и задержали его в одном из номеров гостиницы. Подозреваемым оказался 30-летний житель Бурятии, который в момент задержания находился в алкогольном опьянении.

В ходе обыска следователи нашли в салоне автомобиля Range Rover пакет с веществом растительного происхождения, который направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Водителю грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Напомним, Верховный суд России смягчил наказание Александру Руденко, который устроил страшную аварию в Барнауле в октябре 2018 года.