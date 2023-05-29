29 мая
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Новосибирске задержали мужчину, зажимающего девочек в подъезде

В Новосибирске обвиняют мужчину в развратных действиях против несовершеннолетних девочек. На данный момент мужчине инкриминируют только один эпизод, но правоохранители уверены, что их больше. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
Freepic

На данный момент следователи установили один случай. Утром 18 мая мужчина зажал в подъезде проживающую в доме девочку и совершил над ней развратные действия. После этого злоумышленник скрылся.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - сообщают в ведомстве.

Также камера зафиксировала на Горском жилмассиве, как мужчина - предположительно тот же самый - попытался запустить руки под юбку старшекласснице. Девочка закричала и спугнула извращенца. СК ищет других пострадавших.

Обвиняемого задержали. 26 мая прошло судебное заседание в закрытом режиме. Мужчину заключили под стражу до 23 июля.

Ранее толпа из 15 человек избивала одного подростка в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость