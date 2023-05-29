В Новосибирске задержали мужчину, зажимающего девочек в подъезде

В Новосибирске обвиняют мужчину в развратных действиях против несовершеннолетних девочек. На данный момент мужчине инкриминируют только один эпизод, но правоохранители уверены, что их больше. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

На данный момент следователи установили один случай. Утром 18 мая мужчина зажал в подъезде проживающую в доме девочку и совершил над ней развратные действия. После этого злоумышленник скрылся.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - сообщают в ведомстве.

Также камера зафиксировала на Горском жилмассиве, как мужчина - предположительно тот же самый - попытался запустить руки под юбку старшекласснице. Девочка закричала и спугнула извращенца. СК ищет других пострадавших.

Обвиняемого задержали. 26 мая прошло судебное заседание в закрытом режиме. Мужчину заключили под стражу до 23 июля.

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