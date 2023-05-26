Более 15 человек избивали одного подростка в Барнауле. Подробности

Уголовное дело по факту избиения 17-летнего подростка завели в Барнауле, сообщили в СУ СКР по краю.

Поводом для драки стал конфликт на бытовой почве.

Правоохранители сообщили, что в компании молодых людей, которые избили парня, насчитали более 15 человек. Их задержали, возраст не разгласили.

Известно, что с некоторыми работали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Напомним, вечером 25 мая во дворе дома по ул. Шукшина очевидцы засняли, как молодого человека избивают несколько парней. Позднее пострадавший "забился в конвульсиях".

В СК сообщили, что ему диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.