В Новосибирске задержали виновников в смерти рабочих под завалами здания

28 августа в Новосибирске во время обрушения реконструируемого здания погибли трое рабочих. В рамках расследования задержаны трое представителей организации-подрядчика, сообщает Следком.

По уголовному делу задержаны сотрудники АО «Сибэнергомонтаж»: исполнительный директор Алексей Бочаров, главный инженер Алесандр Петров и начальник Михаил Попов. Подрядная организация вела реконструкцию здания насосной станции по муниципальному контракту.

Ранее сообщалось, что 28 августа в Новосибирске на ул. Ударной 1/1а во время работ по реконструкции здания, одна из стен начала рушиться и завалила обломками рабочих. Они проводили плановый ремонт находящейся рядом теплотрассы.

В зоне обрушения работали более 50 спасателей МЧС.

Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров.