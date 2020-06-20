В Новосибирске загорелся Центральный рынок

Вечером 19 июня в Новосибирске произошел пожар в здании Центрального рынка. Два этажа были охвачены огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Пожар произошел по адресу Мичурина, 12 — в здании, где располагается павильон крупнейшего рынка Новосибирска. Огонь распространялся на третьем и четвертом этажах, с переходом на мансарду.

Площадь возгорания составила 250 кв. м.

В МЧС добавили, что тушение проводили по повышенному (второму) номеру сложности. Работу пожарных осложнял горючий утеплитель на мансардном этаже здания. В 22:25 (18:25 мск) пожар был локализован.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В апреле под Новосибирском огонь уничтожил 50 строений. К тушению привлекались два пожарных поезда и вертолеты.