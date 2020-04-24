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Происшествия

Под Новосибирском огонь уничтожил 50 строений. К тушению привлекались два пожарных поезда и вертолеты

Садовое общество «Надежда» частично сгорело под Новосибирском. Уничтожено 50 строений.

Ликвидация ландшафтных пожаров в Новосибирской области.
Ликвидация ландшафтных пожаров в Новосибирской области.
vk.com, МЧС России по Новосибирской области

«При ликвидации крупного возгорания для обеспечения бесперебойной подачи воды на месте работали два пожарных поезда Новосибирского отряда ведомственной охраны Западно-Сибирской железной дороги. Пожарные поезда станции Новосибирск-Главный и станции Болотное доставили 240 тонн воды для обеспечения заправки пожарных машин. На тушение пожара было задействовано 49 человек и 9 единиц техники», — рассказали в областном главке МЧС.

Были задействованы два вертолета Росгвардии.

Кроме этого, в результате пожаров пострадали строения в садовых товариществах Мошковского, Искитимского, Новосибирского районах и Бердска.

Пострадавших, по данным на вечер 23 апреля, не было. 24 апреля дым накрыл Новосибирск, вокруг которого действуют десятки пожаров. Территории в районах области также охвачены огнем.

Природные пожары охватили регионы Сибири, пишет Тайга.инфо. В Кузбассе 23 апреля уничтожены десятки жилых домов, а небо над Читой заволокло дымом от лесных пожаров.

Быстрому распространению огня способствовали жара и сильный ветер.

Несколько крупных пожаров произошло 23 апреля в Алтайском крае на фоне аномально жаркой погоды. Сильный пожар случился в селе Боровлянка и на станции Шпагино Заринского района. Причем, относительно пожара в Боровлянке в паблике газеты «Наш город Заринск» сообщается о том, что здесь сгорело несколько домов.

Также возгорания случились в селе Завьялово, селе Парфеново Топчихинского района, на станции Озерки, в селе Литвиновка Тальменского района, в населенном пункте Колывань Курьинского района.

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