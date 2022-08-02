В новосибирском Росздравнадзоре прошли обыски. Что произошло

По имеющейся информации, причина обысков — подозрение в незаконном обогащении руководителя ТО Росздравнадзора по Новосибирской области Елены Хрусталевой и начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александра Махнева.
Отмечается, что в прокуратуре официальных комментариев по этому поводу пока не давали.
Однако в пресс-службе МВД по региону подтвердили информацию об обысках.
Ранее в алтайском СК рассказали, сколько чиновников привлекли к ответственности за 2021−2022 годы.