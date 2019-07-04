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Происшествия

В ОАЭ объявили трехдневный траур из-за гибели сына эмира на вечеринке

Сын эмира Шарджи Халид бин Султан Аль-Касими похоронили 3 июля в столице Шардже.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Тело 39-летнего Аль-Касими было обнаружено 1 июля в его пентхаусе в Лондоне после шумной вечеринки в его жилище, пишет Daily Mail. Причиной смерти могла стать передозировка запрещенных веществ. Полиция проводит расследование, источники сообщают о том, что в доме были найдены наркотики.

Шейх Халид бин Султан Аль-Касими был владельцем и дизайнером модного лейбла Qasimi Homme, пишет bfm.ru.

По случаю кончины сына эмира, 2 июля в ОАЭ объявили трехдневный национальный траур.

Старший брат аль-Касими скончался в 1999 году от передозировки наркотиков в возрасте 24 лет, пишет «МК».

Шарджа — столица одноименного эмирата, входящего в состав содружества семи ближневосточных государств под общим названием Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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