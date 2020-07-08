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Происшествия

В Оби утонули три человека, пытаясь спасти девочку

Три человека погибли в Новосибирске, пытаясь спасти девочку, которая тонула в Оби.

Река.
Река.
CCO

50-летний мужчина, 22-летний юноша и 14-летний подросток пытались спасти 12-летнюю девочку, тонувшую в Оби. Их унесло течением, они погибли, сообщает «Интерфакс». Тела всех погибших удалось найти.

Девочку все же удалось спасти, пишет «КП-Новосибирск». Она находилась без присмотра взрослых на водоеме, где запрещено купаться.

Региональный Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Накануне в Алтайском крае на реке Алей утонули сразу три ребенка — мальчик 16 лет и две девочки 11 и 8 лет.

Водолазам удалось найти тела мальчика и одной из девочек. Еще одну девочку пока не нашли.

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